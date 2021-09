Costa e Rio a norte, Jerónimo no ex-bastião comunista de Almada

O secretário-geral do PS, António Costa, concentra a agenda do dia em Braga, por diversas localidades do distrito, que começa com um encontro com o candidato socialista Frederico Castro, na Póvoa do Lanhoso, previsto para as 10:30.

Seguem-se cinco comícios, que se prolongam até à noite: às 11:30 com o candidato Manuel Machado, em Celorico de Basto; às 15 com o candidato Victor Hugo Salgado, em Vizela; pelas 16:30 em Vila Nova de Famalicão com Eduardo Oliveira e ainda às 18:30 com Horácio Barra, em Barcelos.

O último comício, já à noite, será com o candidato socialista à Câmara Municipal de Braga, Hugo Pires, na capital do distrito.

O líder social-democrata, Rui Rio, também andará a norte do país, começando logo pela manhã com contactos com população e comércio local em Viana do Castelo (distrito onde passa o dia) e Caminha.

O almoço será com candidatos autárquicos em Ponte da Barca, mas antes de comer, Rio tem ainda prevista uma visita a uma vinha, indica a agenda oficial.

Já à tarde, o líder `laranja` tem novo contacto com a população e comércio local em Ponte de Lima, pelas 15:30.

A agenda de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, conta com uma arruada em Oeiras, de manhã pelas 10:30 e um comício com candidatos autárquicos já à tarde, pelas 16, em Lisboa, no Largo São Carlos.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral dos comunistas, concentra as ações do dia no distrito de Setúbal: primeiro, pelas 11:30, na Moita, com uma visita ao Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira.

Às 16:00, Jerónimo aponta baterias a Almada, autarquia que os comunistas querem recuperar depois de a terem perdido para o PS nas eleições autárquicas de 2017 e que era liderada pela CDU desde as primeiras eleições locais, em 1976.

O dia termina no Pinhal Novo, em Palmela, com um encontro com a população pelas 18:30.

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, começa a campanha cedo, pelas 08:30 no Mercado Canas de Senhorim, em Nelas, distrito de Viseu, seguindo à tarde para uma arruada em Coimbra, com ponto de encontro marcado para a entrada do parque temático "Portugal dos Pequenitos".

O líder dos centristas ruma ainda a Oliveira do Hospital, em Coimbra, onde é candidato à Assembleia Municipal, para nova arruada com início marcado para as 17:30.

O presidente do Chega, André Ventura, estará num comício pelas 12:30 em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e segue viagem para o Porto, onde participa numa arruada na Rua de Santa Catarina, pelas 17. A última ação de campanha do dia está prevista para as 19:30, com um comício no Parque do Mercado Municipal, em Leiria.

Agenda cheia terá também o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, que inicia a campanha pelas 09 da manhã em Gondomar, com arruadas em Rio Tinto e São Cosme; de seguida, pelas 11:30, Cotrim de Figueiredo estará no Porto, para um encontro com o atual presidente da autarquia e recandidato independente, Rui Moreira, seguido de arruada.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro começou na terça-feira e prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).