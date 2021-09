Lisboa. Medina promete creches gratuitas para a classe média

Carlos Moedas escolheu a hora de ponta. A ação de campanha passou por atravessar a avenida mais movimentada da capital. O social-democrata diz a preocupação de Fernando Medina com a mobilidade tem muitas barreiras, principalmente para quem depende de uma cadeira de rodas.



Numa arruada no parque das nações, paragem estratégica de uma caravana para oferecer t-shirts do Chega. Nuno Graciano acredita que vão ser os votos tímidos a eleger um vereador em Lisboa e não deixa cair o tema da segurança.



A candidata do PAN diz que nos últimos quatro anos ficou tudo por fazer, e que mesmo as propostas aprovadas não saíram da gaveta.



Pela fresca da manhã, uma aula de yoga. Os liberais querem treinar o dizem faltar a Fernando Medina: resiliência e foco, principalmente na política de habitação.



Fazer conta com os privados para resolver o problema da habitação também está no programa do movimento Somos Todos Lisboa. Num jantar-comício, Ossanda Liber diz que o impasse se resolve com as regras do mercado. Construir mais casas para fazer baixos os preços.



Há 12 candidatos à câmara de Lisboa. Oito tentam conquistar o primeiro assento na vereação da capital.