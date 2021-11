Lugar da oposição continua vago na Câmara de Carrazeda de Ansiães

O PSD venceu as eleições e ficou com quatro dos cinco lugares no executivo municipal e o Movimento "Unidos por Carrazeda" conseguiu um eleito.

A câmara municipal foi instalada a 15 de outubro, data em que o eleito pelo movimento, Frederico Meireles, suspendeu o mandato por 365 dias, alegando razões profissionais, segundo a ata divulgada pelo presidente da câmara, o social-democrata João Gonçalves.

"Ao abrigo dos deveres de informação e transparência", o autarca reeleito decidiu tornar pública a evolução da composição da câmara municipal, depois de ter recebido o pedido de renúncia do segundo elemento da lista do movimento, Manuel Almeida Pinto.

Este elemento alegou que devido à atividade profissional, não lhe será possível "comparecer às reuniões de câmara, nem desempenhar as funções com a dedicação que o cargo exige".

Perante esta recusa, foi convocada a terceira da lista, Maria Isabel Trigo, que renunciou também ao mandato.

A autarquia convocou agora o quarto colocado na lista do movimento, aguardando a resposta do mesmo.