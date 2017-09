Sondagem coloca Medina com provável maioria absoluta e Cristas em segundo lugar na corrida a Lisboa

Christopher Marques - RTP28 Set, 2017, 20:00 / atualizado em 28 Set, 2017, 21:34 | Autárquicas 2017

Com o triplo da votação que o segundo classificado, Fernando Medina lidera as intenções de voto na sondagem da Universidade Católica para a RTP e a Antena 1. Na primeira vez em que se candidata à autarquia – depois de a ter herdado de António Costa em 2015, - o candidato socialista deverá conseguir 47 por cento dos votos.



Apesar da votação expressiva, a estimativa do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica (CESOP) não garante que Fernando Medina consiga obter a maioria absoluta, apesar de este cenário ser “muito provável”. O candidato socialista deverá conseguir eleger entre oito e dez vereadores dos 17 que compõem o executivo da capital. Para ter maioria, Medina precisa de garantir pelo menos nove vereadores.







No duelo entre Assunção Cristas e Teresa Leal Coelho, a candidata cristã-democrata leva a melhor. A sondagem agora divulgada atribui 15 por cento dos votos a Assunção Cristas e a possibilidade de eleger entre dois a três vereadores. O PSD surge em terceiro lugar com 12 por cento de votos e dois vereadores eleitos.



No combate mais à esquerda, Bloco de Esquerda e a Coligação Democrática Unitária surgem empatados com oito por cento dos votos. Tanto a candidatura de Ricardo Robles (BE) como a de João Ferreira (CDU) poderão eleger entre um e dois deputados. No melhor dos cenários para estas duas candidaturas, ficariam com o mesmo número de deputados que o PSD.







Em quinto lugar surge o partido Pessoas-Animais-Natureza, com três por cento dos votos, sem qualquer vereador eleito. A sondagem da Universidade Católica prevê ainda que quatro por cento dos votos sejam nulos ou brancos e que três por cento sejam atribuídos a outras forças políticas.



Para além de PS, CDS-PP, PSD, CDU, BE e PAN, candidatam-se à câmara municipal de Lisboa Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!), Carlos Teixeira (PDR/JPP), António Arruda (PURP), José Pinto-Coelho (PNR), Amândio Madaleno (PTP) e Luís Júdice (PCTP-MRPP).



Esta estimativa de resultados eleitorais foram calculadas tendo em conta a seguinte percentagem de intenções diretas de voto: PS 37%, CDS-PP 11%, PSD 9%, CDU 6%, BE 6%, PAN 2%, Outros 2% e Branco ou nulo 3%.



A estimativa da Universidade Católica é construída tendo por base entrevistas maioritariamente realizadas no fim da semana anterior às eleições de 1 de outubro. A instituição assinala no entanto que, "até ao dia das eleições, estas intenções de voto poderão ainda mudar significativamente".



A sondagem da Universidade Católica não avança com uma estimativa para a abstenção apesar de 72 por cento dos inquiridos afirmar que “de certeza que vai votar” e de 13 por cento dizer que “em princípio vai votar”.

Que executivo para Medina?

Apesar de a sondagem da Universidade Católica apontar para uma vitória clara de Fernando Medina, o estudo admite que o candidato socialista possa não conseguir maioria absoluta. A previsão atribui-lhe oito a dez mandatos de vereadores. Ou seja, apesar de ser pouco provável, Medina poderá ter apenas oito vereadores, ficando aquém da maioria absoluta (nove).







Se o PS não conquistar a maioria absoluta, 19 por cento dos inquiridos quer que o PS se alie ao Bloco de Esquerda e à CDU, replicando a atual solução de governo de António Costa.



Treze por cento desejam ver o PS aliado apenas com o Bloco de Esquerda e oito por cento querem uma aliança apenas com a CDU. Há também oito por cento de inquiridos que anseiam por uma aliança do PS com o PSD, percentagem superior à de defensores de uma coligação com o CDS-PP (seis por cento).

Vitória esperada

A vitória de Fernando Medina não é uma surpresa para os eleitores lisboetas. A sondagem da Universidade Católica indica que 70 por cento dos inquiridos acreditam que o PS vai ganhar. Apenas quatro por cento crê que será outro o vencedor.



Entre os inquiridos que votam no PS reina o otimismo: 87 por cento acredita que Medina vai ganhar. Ninguém imagina que seja outro o vencedor, apesar de 13 por cento não responder à questão.



A preferência do eleitorado lisboeta em relação à candidatura socialista é transversal a toda a sociedade, independentemente do género, idade e escolaridade. Trinta e quatro por cento dos homens inquiridos pretendem votar no PS. No caso das mulheres que responderam ao inquérito, 38 por cento diz ter intenção de votar em Fernando Medina.

Turistas a mais?

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP e Antena 1 nos dias 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2017. O universo alvo é composto pelos indivíduos com 18 ou mais anos recenseados eleitoralmente e residentes no concelho de Lisboa. Foram selecionadas onze freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2005, 2009 e 2013 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os domicílios em cada freguesia foram selecionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o próximo aniversariante recenseado eleitoralmente no concelho. Foram obtidos 1185 inquéritos válidos, sendo 59% dos inquiridos do sexo feminino. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição de eleitores residentes no concelho por sexo, escalões etários, e freguesia na base dos dados do recenseamento eleitoral e das estimativas do INE. A taxa de resposta foi de 77%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1185 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.

* A taxa de resposta é estimada dividindo o número de inquéritos realizados pela soma das seguintes situações: inquéritos realizados; inquéritos incompletos; e recusas.

Na distribuição por idade, o PS é a escolha de 38 por cento dos inquiridos que têm entre 35 e 64 anos e de 44 por cento entre os sondados com pelo menos 65 anos. No caso dos jovens inquiridos (18-34 anos), 18 por cento pretende votar socialista e 17 por cento tem intenção de votar no CDS-PP. Vinte por cento dos jovens inquiridos diz não saber em quem vai votar.Apesar de Medina aparecer sempre como candidato preferido, a intenção de voto no candidato socialista diminui entre quem tem mais formação. Entre os inquiridos que não completaram o ensino secundário, 46 por cento pretendem votar Medina. Trinta e sete por cento dos sondados com ensino secundário têm intenção de votar no candidato socialista. A percentagem é consideravelmente inferior junto dos inquiridos com ensino superior: 31 por cento pretendem votar no PS.Os eleitores sondados pela Universidade Católica justificam o seu voto essencialmente pelo candidato em si. Quarenta e oito por cento indicam que o candidato é o mais relevante na decisão de voto. Dezoito por cento dos inquiridos dão mais relevância ao partido no momento de votar e 24 por cento indicam que “ambos” são o “mais relevante”.A sondagem da Universidade Católica para a RTP e Antena 1 entra ainda naquele que tem sido um dos principais temas da campanha eleitoral: o turismo e as suas consequências para os lisboetas.Apesar do forte crescimento da atividade turística, a maioria dos inquiridos pelo CESOP não acredita que há demasiados turistas em Lisboa. Cinquenta e quatro por cento dos inquiridos consideram que há turistas“em número suficiente” e 12 por cento diz mesmo que há turistas “a menos”. Vinte e sete por cento dos inquiridos afirmam que há turismo “a mais” em Lisboa.