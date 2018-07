Bolseiros vaiam ministro da Ciência durante discurso em encontro sobre ciência

Lusa04 Jul, 2018, 22:10 | Ciências

Dezenas dos que haviam protestado horas antes contra a precariedade laboral na ciência, no exterior do Centro de Congressos, acompanharam de pé, na sala, a intervenção de Manuel Heitor com assobios quando o ministro disse que o Governo está "sempre a favor de mais emprego científico e mais diálogo".

Alguns dos manifestantes viraram costas ou pontuaram o discurso do ministro gritando "cumpram a lei!", numa referência à legislação que prevê a contratação de investigadores-doutorados em substituição de bolsas de formação de pós-doutoramento.

Irredutível, Manuel Heitor fez o balanço do Ciência 2018 e passou em revista as reformas feitas pelo Governo no setor e as metas alcançadas, como o de a despesa privada em investigação superar "pela primeira vez" a despesa pública.

Dirigindo-se indiretamente aos manifestantes, que volta e meia se riram quando falava, o ministro afirmou, irónico: "Todos queremos que todos vocês se riam".

No final do discurso, os bolseiros, que vestiam t-shirts pretas com um ponto de interrogação nas costas, voltaram a assobiar Manuel Heitor e gritaram "Carreiras é preciso" e "Contratos sim, bolsas não".