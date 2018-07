Descoberta nova subespécie de cobra na Austrália

RTP18 Jul, 2018, 14:32 / atualizado em 18 Jul, 2018, 14:33 | Ciências

Foi descoberta uma nova subespécie da cobra bandy-bandy, também conhecida por cobra-hoop (ou cobra-aro, em português) devido ao seu padrão riscado preto e branco.



O achado aconteceu por acaso e coube a um grupo de biólogos da Universidade de Queensland, que procurava cobras marinhas perto de Weipa, uma cidade mineira australiana. Um teste de ADN posterior comprovou que se tratava, de facto, de uma nova subespécie.



As cobras bandy-bandy, exclusivas da Austrália, são noctívagas e subterrâneas, escondendo-se debaixo de pedras e troncos, como é explicado no jornal britânico Daily Mail. Por essa razão, o grupo de biólogos achou estranho encontrar este tipo de cobra numa plataforma de cimento num cais de carga.



“Mais tarde descobrimos que a cobra tinha deslizado por uma pilha de entulho de bauxite, à espera de ser levada por um navio cargueiro”, explicou o professor Bryan Fry, responsável pela pesquisa.



A nova subespécie tem entre 30 a 40 centímetros, destacando-se pelas riscas brancas finas ao longo do corpo, em contraste com riscas pretas mais largas.



“Ao olhar para ela soubemos imediatamente que fazia parte de uma nova subespécie, por causa do número de riscas que tinha”, declarou Bryan Fry à Associated Press.

Exploração mineira ameaça cobra

Entretanto, a equipa de biólogos descobriu mais quatro espécimes. Um encontrava-se no seu habitat natural, perto de Weipa, e outro tinha sido atropelado por um carro, perto da mina. Os outros dois espécimes encontravam-se em coleções museológicas, tal como adianta o jornal Independent.



Bryan Fry alertou que, devido à presença de uma exploração mineira no habitat deste animal, a nova subespécie poderá estar em perigo.



Por essa razão, o grupo de biólogos pediu ao Governo de Queensland para que a nova cobra seja declarada como uma espécie em vias de extinção. Fry frisa também que o facto de a cobra possuir um veneno moderado torna a sua proteção ainda mais importante.



“A importância deste tipo de descobertas vai para além da simples documentação de espécies, pois os venenos são fontes ricas em componentes que podem ser utilizados para o desenvolvimento de novos medicamentos”, declarou o biólogo.



A descoberta da nova subespécie já foi publicada na revista Zootaxa.