Encontrado exoplaneta mais próximo da Terra

RTP16 Nov, 2017, 19:43 | Ciências

O exoplaneta, designado assim por ser um planeta extrassolar, foi detetado pelo espectrógrafo HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) instalado no telescópio do Observatório Europeu do Sul (ESO), no Chile, e pode ser o planeta mais próximo da Terra com condições favoráveis à existência de vida.



O Ross 128b tem um tamanho aproximado ao do nosso planeta, orbita em torno de uma estrela anã vermelha uma vez a cada dez dias, a uma distância de cerca de 20 vezes mais próxima dela do que a que separa a órbita da Terra do Sol e, segundo as medições, tem uma temperatura amena, indicando potenciais condições para a manutenção da vida.