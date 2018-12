Mães-orangotango relatam perigos aos filhos

Nuno Patrício - RTP05 Dez, 2018, 19:00 | Ciências

Exemplo disso é a descoberta que chega das florestas de Sumatra, Indonésia, em que os cientistas confirmam que os orangotangos também são capazes de contar às suas crias situações e acontecimentos sobre o passado. E as crias, recetivas, entendem.





A experiência consistiu em colocar as fêmeas orangotango, quando estas estavam isoladas com os filhos, numa situação de stress. Para isso um cientista disfarçou-se de tigre e aproximou-se do grupo orangontango.

Perante a presensa do trigre "ficamos surpresos com o silêncio dela", diz Josep Call, um dos autores da descoberta, "mas mais ainda do que se passou a seguir. Onde registamos uma conversação entre mãe e filhos sobre os acontecimentos".







Se estes esperavam um alerta generalizado, com gritos por parte da símia, a surpresa surgiu quando esta mãe apenas procurou colocar seus filhos em segurança. A mesma permaneceu em silêncio, defecou e urinou, atributos naturais de defesa que provocariam um normal afastamento do predador, devido aos maus odores.









"Ficamos surpresos com o silêncio dela", diz Josep Call, um dos autores da descoberta, "mas mais ainda com o que se passou a seguir, quando notámos uma conversa entre mãe e filhos sobre os acontecimentos".







O que aconteceu a seguir foi de facto surpreendente. Segundo os cientistas, a mãe oragotango, junto dos seus filhos no cimo de uma árvore, vocalizou vários sons, que os filhos escutavam atentamente.



Entre os 24 casos em que várias fêmeas foram sujeitas a este tipo de experiência e choques, há uma clara correlação entre a idade das crias e as atitudes das mães para explicar o que aconteceu.



"Sabemos que este tipo de vocalizações é utilizado em tais situações e conflitos. Isto demonstra claramente que eles percebem estes casos como uma ameaça e transmitem-na", explica um dos cientistas da Universidade de St. Andrews, que publica este estudo na Science Advances

Josep Call e Adriano R. Lameira apesar da descoberta mostram-se cautelosos com seus próprios resultados, mas há muitos elementos marcantes no trabalho apresentado que corroboram a hipótese.





Por exemplo, entre os 24 casos em que várias fêmeas foram sujeitas a este tipo de experiência e choques, há uma clara correlação entre a idade das crias e as atitudes das mães para explicar o que aconteceu. Quanto mais velha é a cria, maior é a verbalização por parte da progenitora perante estes casos. Digamos que, a exemplo dos nossos filhos adolescentes, quanto maiores e mais adultos se sentem mais se expõem ao perigo, razão pela qual as mães-oragotango passam mais tempo a falar com estes, comparativamente aos mais novos, que praticamente seguem a mãe perante uma situação de risco.











Em média, as fêmeas demoram sete minutos para fazer essas vocalizações, atingindo 20 minutos com filhos mais velhos e mais "endiabrados".





Esta capacidade de falar de algo que não está presente é chamada de referência deslocada e foi alcançada em grandes símios, como os chimpanzés criados em cativeiro. "No laboratório isso é alcançado, mas nunca foi observado em comunicação natural ou em animais selvagens".







Já existiam algumas evidências, embora desvalorizadas. Quando estes grandes primatas realizavam viagens para fora do seu território, registava-se a presença de uma espécie de comunicação entre eles, mas nunca tida em conta pela comunidade cientifica como uma efetiva comunicação oral informativa entre membros da espécie.





Perante tal cenário - a presença de um "tigre" -, no momento em que a mãe orangotango estava com os filhotes, desencadeou-se uma reação com que os investigadores não contavam.O falso tigre permaneceu pouco mais de dois minutos e meio no local, afastou-se e desapareceu do horizonte da fêmea.De acordo com Jacob Call, o orangotango passa muito tempo com os jovens, até aos nove anos de idade, e ao contrário do que acontece com outros grandes primatas, as crias crescem sozinhas com suas mães. "Os outros macacos aprendem com mais membros do grupo, vendo e interagindo com eles, o que proporciona mais oportunidades de aprendizagem, que no caso dos orangotangos são reduzidos", explica. "Se a mãe não reage a tal situação, as oportunidades de aprendizagem ficam ainda mais reduzidas. Razão pela qual faz todo o sentido que elas (fêmeas) tivessem desenvolvido uma capacidade que implica aprendizagem e consequente forma de ensinar aos seus sucessores.”