NASA lança para o espaço instrumento que vai permitir estudar pulsares

Lusa 01 Jun, 2017, 07:40 | Ciências

"É um grande, grande passo para se compreender a composição da matéria mais densa do Universo", afirmou o físico teórico japonês Tetsuo Hatsuda, citado hoje numa notícia da revista científica Nature.

Do tamanho de uma máquina de lavar, o Neutron Star Interior Composition Explorer (Explorador da Composição Interna das Estrelas de Neutrões) vai ficar acoplado à estação espacial e permitir aos astrónomos calcularem o tamanho das pulsares a partir dos feixes de raios-X disparados dos seus polos quando rodopiam.

As estrelas de neutrões formam-se dos restos de estrelas moribundas que explodiram (supernovas).

O modo como a matéria se organiza no interior das pulsares tem implicações para a compreensão de como as partículas interagem através das forças gravíticas, assim como para a compreensão dos buracos negros (regiões do Universo de onde nada escapa, nem mesmo a luz, em resultado da deformação da curvatura espaço-tempo provocada após o colapso gravitacional de uma estrela com uma matéria maciça e compacta).

A missão da NASA irá testar também um novo sistema de navegação, com base nas pulsares, a pensar em futuras missões espaciais para fora da órbita terrestre, nomeadamente para Marte, já que o atual sistema GPS, pelo qual as naves se orientam para chegar à Estação Espacial Internacional, é limitado porque os satélites estão posicionados em volta da Terra.