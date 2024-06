Bastonária dos Contabilistas Certificados: OE2025 não poderá ser "muito arrojado"

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a recém reeleita Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados defende a continuidade da descida do IRS no próximo Orçamento do Estado, a abranger também os 7º e 8º escalões, e a redução do IRC, e encara esta como a medida que melhor vai ao encontro da necessidade de liquidez das empresas, num Orçamento do Estado que, ainda assim, admite, não poderá ser "muito arrojado".