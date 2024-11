"O PS chumbará todas as autorizações legislativas", avisa Pedro Nuno Santos

Num dos pedidos de autorização legislativa, que consta na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025, o Governo manifesta a intenção de alterar vários artigos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, nomeadamente os que dizem respeito à justificação por doença, ao regime de consolidação da mobilidade, ao direito a férias e ao aviso prévio de greve e o Executivo tem também vindo a negociar com os sindicatos no pressuposto de que irá ter autorização do Parlamento para legislar nesse sentido, sem passar pela Assembleia da República.Nesta entrevista, Pedro Nuno Santos garante que com o voto do seu partido essas autorizações legislativas não serão aprovadas. Pedro Nuno Santos recusa-se a "dar um cheque em branco" ao Governo e diz que, se o Executivo quer proceder a alterações em matérias que são reserva relativa do parlamento, terá de apresentar uma proposta de lei ao Parlamento.Considera que a partir do momento em que o Governo se mostrou disponível para reduzir 2 pontos percentuais no IRC, perdendo 650 milhões de euros, ao usar o "truque" que usou, "queimou esse argumento" de não existir folga para aumentar as pensões.O líder do PS rejeita que o aumento extraordinário das pensões, proposto pelo seu partido, crie desequilíbrio nas contas públicas. Recorda que o Governo o que fez, até agora, foi distribuir o excedente que recebeu por despesa permanente. E conclui que o IRC é a prova de que invocando a classe média "o Governo governa para uma minoria da população e das empresas".





Lembra mesmo que tem sido com os Governos do PS que se têm registados os períodos de maior crescimento da economia e que "os empresários conseguiram faturar mais". Adianta: "Nós temos uma visão para a economia portuguesa que o Governo não tem".Sobre a sua liderança à frente do PS, Pedro Nuno Santos diz que tem feito o melhor possível.Reitera que o partido socialista está unido e garante que o PS ao contrário do que aconteceu no passado vai apoiar um candidato à Presidência da República. Escusa-se, no entanto, a adiantar se António José Seguro será esse candidato.