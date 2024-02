Se o governo não cumprir, será a própria CAP a dizer: "temos de nos manifestar"

A agricultura até pode pagar um salário mínimo de 1000 euros em 2028, como defendem alguns partidos nos seus programas eleitorais (PS, PSD e Chega), desde que os agricultores passem a receber o que lhes é devido pela produção.







Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura diz que mais do que receber as ajudas europeias que lhes são devidas e indispensáveis,e, para isso, os seus produtos têm de ser valorizados, existindo uma repartição equitativa do valor.o presidente da CAP afirma:é possível aumentar o salário mínimo para os 1000 euros em 2028. Sobre a passagem deste objetivo para um eventual acordo de rendimentos em sede de concertação social, Álvaro Mendonça e Moura diz que primeiro é preciso cumprir o acordo que foi assinado e só depois se deve falar em novos acordos, porque aquilo que foi assinado ainda não foi aplicado e o próximo governo deve cumpri-lo.Até 10 de março, o presidente da CAP diz que. Uma dessas obrigações é apresentar em Bruxelas a reprogramação do PREPAC - Plano Estratégico da Política Agrícola Comum - porque se não o fizer, em 2024, vão verificar-se os mesmos atrasos e cortes nos pagamentos das ajudas aos agricultores. Mais: Segundo Álvaro Mendonça e Moura a reprogramação deve já contemplar a passagem da agricultura biológica para o II pilar para obrigar a um compromisso plurianual.Não se compromete sobre a continuidade dos atuais protestos dos agricultores, mas diz que se o dinheiro não for pago aos agricultores e se a reprogramação do PREPAC não for entregue em Bruxelas,

Relativamente à situação de seca no Algarve, admite que a chuva que ainda possa existir evite os atuais cortes previstos na agricultura. Lembra aliás que essa foi a condição comunicada e considera que a existir cortes deve haver equilíbrio entre atividades económicas, nomeadamente entre aquilo que é pedido à agricultura e ao turismo. "Não posso ser proibido de plantar um determinado pomar e o meu vizinho ser autorizado a construi um campo de golfe", afirmou.







Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Diana do Mar (Jornal de Negócios)