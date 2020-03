"Cada um de nós é parte da solução". Rei de Espanha apela à união contra o Covid-19

Dirigindo-se ao país, Filipe VI iniciou o discurso ao dizer que “estamos perante uma crise nova, sem precedentes, muito séria e grave que põe em risco a nossa saúde, mas também altera e condiciona os nossos costumes e o dia-a-dia da nossa vida”.



Depois de ter estado reunido com o Comité técnico de gestão do Covid-19, o rei de Espanha deixou claro que a epidemia do Covid-19 constitui a prioridade do país neste momento e garantiu que “todos os espanhóis se podem sentir protegidos”.



Numa mensagem de grande otimismo e esperança, Filipe VI insistiu também no apelo à união: “Agora devemos deixar de lado as nossas diferenças, unir-nos em direção a um objetivo comum, superar esta situação grave. E temos que o fazer juntos, entre todos, com serenidade, confiança, mas também com determinação e energia”.



“Esta é uma crise que vamos combater e que vamos vencer e superar”, assegurou Filipe VI, mostrando confiança no povo espanhol: “Estou certo que todos vamos ser um exemplo, uma vez mais, de responsabilidade, de sentido de dever, civismo, entrega e esforço e, sobretudo, de solidariedade”.



Sublinhando a necessidade de serem seguidas as recomendações das autoridades e dos especialistas, Filipe VI refoçou que esta é uma altura de “resistir, aguentar e de adaptar os nossos modos de vidas e comportamentos”.



“Todos devemos contribuir para esse esforço coletivo com as nossas atitudes e ações por mais pequenas que sejam, porque cada um de nós é parte da solução desta crise. Esta crise é temporal, um parêntesis nas nossas vidas. Voltaremos à normalidade, sem dúvida”, acrescentou Filipe VI.



O rei de Espanha deixou ainda uma mensagem de carinho e afeto a todos os familiares das vítimas mortais pelo novo coronavírus, mas dirigiu uma mensagem especial a todos os profissionais de saúde, considerando que eles são “a vanguarda de Espanha na luta contra esta doença”.



“Sabíamos que tínhamos um grande sistema de saúde e uns profissionais extraordinários. A eles quero dizer que têm a nossa maior admiração, respeito e total apoio. O vosso profissionalismo, entrega e a vossa coragem e sacrifício pessoal são um exemplo inesquecível”, ressalvou Filipe VI.



Apesar de o número de infetados e de mortos em Espanha ainda estar em crescimento exponencial, o rei espanhol terminou o seu discurso com uma mensagem otimista: “Este vírus não nos vencerá, pelo contrário, vai tornar-nos mais fortes como sociedade. Uma sociedade mais comprometida, mais solidária, mais unida”.



O balanço desta quarta-feira aponta para 13.716 infetados, mais 2500 do que no dia anterior, e 616 mortos em Espanha devido ao novo coronavírus.