Covid-19. Alemanha vai limitar vida pública dos não vacinados

Perante uma quarta vaga da pandemia de covid-19, a Alemanha não vai ficar de braços cruzados. Em breve,públicos, culturais e desportivos.Segundo documentos a que a agência Reuters teve acesso, a medida deverá aplicar-se apenas a regiões do país onde as hospitalizações tenham ultrapassado um limite definido pelo Governo.A Saxónia, Estado alemão mais atingido pela quarta vaga da pandemia, está mesmo a considerar, segundo noticiado pelo jornal alemãoO Estado da Saxónia é o que apresenta a maior taxa de infeção do país e a menor taxa de vacinação. As novas infeções diárias aumentaram em 14 vezes apenas no último mês.Michael Kretschmer, presidente da Saxónia, garantiu ao Parlamento Nacional que a sua coligação “está preparada para impor medidas claras e rígidas” para combater a situação pandémica. O líder disse ainda acreditar queA decisão alemã chega na mesma semana em que também a Áustria decidiu impor um confinamento aos cidadãos não vacinados.A mais recente vaga da pandemia de covid-19 na Europa acontece num momento sensível para a Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel aguarda que três partidos negociem uma nova forma de Governo após umas eleições inconclusivas.Esta quinta-feira, esses três partidos fizeram passar uma lei que autoriza o Bundestag (Parlamento alemão) a autorizar medidas para travar a pandemia. Essa lei vai permitir reforçar algumas das regras que já a ser aplicadas, como, assim como a utilização obrigatória de máscaras.Alguns especialistas consideram que a subida do número de casos de infeção na Alemanha se deve ao aumento dos convívios em espaços fechados, algo relacionado com as temperaturas mais frias que se fazem sentir no exterior.O comité criado pelo Governo alemão para a vacinação contra a covid-19 já recomendou uma terceira dose da vacina para todos os maiores de 18 anos no país.