Merkel reconhece que quadro da pandemia na Alemanha é dramático

. Foi este o ponto de partida para um apelo de Angela Merkel à vacinação por parte de quem se mantém cético.“Não é tarde de mais para optar por uma primeira dose da vacina”, exortou a chanceler alemã, ao intervir diante de um congresso de presidentes de câmara alemães.

A incidência da Covid-19 a sete dias na Alemanha disparou para mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Só na região da Saxónia, atingiu os 759 casos.



, acentuou a governante.

Mercados de Natal em risco

A agência France Presse dava esta quarta-feira conta de um sentimento de apreensão entre os comerciantes dos tradicionais mercados de Natal alemães. A cinco dias da abertura ao público, a preocupação cresce., afirmou à AFP Karin Hantsche, que há 32 anos vende pão no mais antigo mercado de Natal da Alemanha, em Dresden, no leste do país.Em Munique foi já anunciado o cancelamento do respetivo mercado de Natal, um dos maiores do país.

Karin Hantsche, cuja empresa fatura 50 por cento dos lucros na época natalícia, um fecho do mercado de Dresden constituiria um verdadeiro desastre, ao qual “ninguém sobreviveria”.





c/ agências