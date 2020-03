Covid-19. Como a Coreia do Sul conseguiu achatar a curva de casos

O novo coronavírus chegou à Coreia do Sul no final de janeiro. Um mês depois, o número de casos confirmados nesse país explodiu de algumas dezenas para várias centenas e depois milhares, tendo atingido o seu pico a 29 de fevereiro, quando os profissionais de saúde identificaram 909 novos casos em apenas 24 horas.Menos de uma semana depois,em comparação com o pico do surto no país. Esta terça-feira foram registados 140 novos casos, enquanto quase 600 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Até agora, a Coreia do Sul registou 9.037 casos de infeção, dos quais 3.507 já recuperaram. Houve 120 vítimas mortais no país onde habitam cerca de 50 milhões de pessoas.

A Coreia do Sul é, assim, um dos dois únicos países que até ao momento conseguiram achatar a curva de novas infeções. O outro é a China, que diz não ter vindo a registar novos casos de infeções locais, estando agora focada em combater as infeções importadas do estrangeiro.No entanto,, o que permitiu à economia do país manter-se equilibrada. Já na China, a economia poderá este ano sofrer um retrocesso histórico.O método utilizado pela Coreia do Sul tem passado pela rapidez na resposta ao surto, pela realização de testes de despiste à escala nacional, pelo rastreamento de contactos e pelas recomendações aos cidadãos, que as têm vindo a cumprir. Todas estas medidas foram iniciadas numa fase preliminar, quando o número de infeções no país se encontrava baixo.

O método sul-coreano: produção de testes em massa

Apenas uma semana depois de o primeiro paciente ter sido diagnosticado com Covid-19 na Coreia do Sul, em janeiro,No espaço de duas semanas, milhares dessescomeçaram a ser distribuídos. Neste momento, o país está a produzir 100 milpor dia e o Governo diz estar em contacto com 17 outros paísesA Coreia do Sul é, aliás, o país do mundo que mais testes já realizou para detetar a Covid-19: 300 mil. “Testar é fundamental porque permite uma deteção precoce, minimiza a propagação da doença e possibilita o tratamento mais rápido daquele que apanham o vírus”, argumentou o ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros em declarações à BBC., acrescentou.Para que hospitais e clínicas não ficassem cheios, as autoridades de saúde abriram 600 centros de diagnóstico onde foram realizados testes ao maior número de pessoas possível, o mais rápido possível.Foram ainda criadas 50 estações de, onde os cidadãos foram testados sem que precisassem sequer de sair dos seus carros, uma vez que apenas respondiam a um questionário, mediam a temperatura e forneciam uma amostra de saliva. O processo demorava cerca de dez minutos.

Determinar a origem do surto e rastrear contactos

Quando alguém testa positivo para a Covid-19 na Coreia da Sul, os profissionais reconstroem todos os movimentos recentes do paciente de modo a encontrarem, testarem e, se necessário, isolarem todas as pessoas com quem esteve em contacto.As pessoas a quem é ordenada a quarentena têm de instalar uma aplicação no telemóvel que deve estar sempre ativada e queNa cidade sul-soreana de Daegu, onde habitam 2,5 milhões de pessoas, o contágio terá começado numa igreja local. Assim que tal foi confirmado, as autoridades impuseram medidas de emergência às pessoas que frequentavam esse círculo. explicou o pneumologista Ki Mo-ran ao. “Se só tivéssemos descoberto isso mais tarde, teria sido bem pior”.Várias das medidas adoptadas pela Coreia do Sul foram desenvolvidas durante o surto de MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente) que, em 2015, fez 38 mortos nesse país. Também nessa altura eram realizadas “investigações epidemiológicas” sobre cada doente.

Colaboração dos cidadãos

Desde o início do surto que o Governo sul-coreano tem procurado manter a população alerta e lançado apelos para que sejam cumpridas as recomendações de segurança. Estações de televisão, transportes públicos e aplicações de telemóvel são algumas das plataformas utilizadas para relembrar o uso de máscaras e a necessidade de manter a distância social., declarou o vice-ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros em conferência de imprensa no início de março.Por todo o país, a maioria das entradas em locais de utilização pública e elevadores está equipada com dispensadores de desinfetante para as mãos e o uso de máscaras é altamente recomendado. Numa sondagem realizada por uma universidade sul-coreana a mil pessoas,As autoridades de saúde sul-coreanas avisam, porém, que o sucesso no combate ao surto pode ser temporário e que o risco de reaparecimento de um grande número de casos permanece.

Os outros países podem fazer o mesmo?

Dos oito países que ultrapassam a Coreia do Sul na lista com maior número de pessoas infetadas, cinco são mais ricos do que esse país asiático. Assim sendo, o dinheiro não deverá ser impedimento para a adopção de algumas das medidas que este utiliza, nomeadamente testes através de amostras de saliva ou aquisição de materiais de segurança, como máscaras ou luvas próprias.O Reino Unido pode ser um bom exemplo desta teoria. O primeiro-ministro ministro Boris Johnson tem sido fortemente criticado pela demora na aplicação de medidas concretas, quando o país possui já 422 mortes e mais de oito mil casos confirmados. Ao mesmo tempo, grande parte da população britânica não tem cumprido com as recomendações de distanciamento social, pelo que na semana passada o Governo se viu forçado a fechar cafés, bares e restaurantes.

Na semana passada, a Coreia do Sul decidiu começar a controlar de forma mais rigorosa a entrada de estrangeiros no país, devido ao aumento de casos verificado na Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com o, a garantia desses contactos foi dada pelo gabinete do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.O líder da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi um dos que elogiou a Coreia do Sul, argumentando que o país provou que. Tedros apelou mesmo aos restantes países do mundo a que “apliquem as lições ensinadas pela Coreia do Sul”.Agora, porém, poderá ser demasiado tarde para controlar a pandemia que já chegou a 196 países. A Europa é já o continente mais afetado, com mais de 200 mil casos confirmados. Em todo o mundo o novo coronavírus já infetou quase 400 mil pessoas, das quais cerca de 104 mil recuperaram e 17 mil morreram.