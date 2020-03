Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da propagação do novo coronavírus à escala global. Cidadãos a bordo do navio de cruzeiro MSC Fantasia, atracado em Lisboa, são esta terça-feira repatriados em diferentes voos ao longo do dia.

Mais atualizações

8h18 - Repatriamento em curso







Realizam-se esta terça-feira quatro voos para repatriar passageiros do navio de cruzeiro atracado no Porto de Lisboa.





Até agora já partiram para o aeroporto de Lisboa seis autocarros com passageiros deste navio.







8h13 - Macau estende restrições





O Governo de Macau anunciou esta terça-feira mais restrições fronteiriças, com destaque para a proibição de entrada dos residentes da China continental, Hong Kong e Taiwan.







Macau já tinha imposto a proibição de entrada a todos os que chegassem do estrangeiro ou que tivessem estado no estrangeiro 14 dias antes.











8h10 - China com quatro casos de infeção locais





Nas últimas 24 horas, a China registou 78 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Apenas quatro foram de contágio local, os restantes foram importados.







A cidade de Wuhan, centro da epidemia, voltou a registar um caso de contágio local, indicou a Comissão de Saúde.





Na última semana, a maioria dos casos relatados pelas autoridades chinesas tem sido de pessoas chegadas do exterior, enquanto a transmissão comunitária quase desapareceu.







7h45 - Ponto de situação

Costa e as contas públicas



O último balanço da Direção-Geral da Saúde

Foram também suspensos os voos de conexão no Aeroporto Internacional de Macau.As autoridades portuguesas, adianta o Ministério da Administração Interna em comunicado, procedem esta terça-feira ao repatriamento de cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro atracado no Porto de Lisboa. Para tal serão realizados quatro voos.O primeiro parte às 8h30 e tem por destino Frankfurt, na Alemanha. Este é o destino de um outro voo, com partida às 16h10. Ambos têm capacidade para 189 passageiros.Neste âmbito, haverá ainda um voo para o Brasil, pelas 14h00, com capacidade para 453 pessoas e destino a São Paulo, e um voo com destino ao Aeroporto de Heathrow, em Londres, pelas 14h56, com capacidade para 309."Tal como estava previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem", indica o Ministério."Recorde-se que se encontrava no navio, que acostou no Porto de Lisboa no passado domingo, 1338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália"."Destes, 27 cidadãos (29 portugueses e sete titulares de Autorização de Residência em Portugal) desembarcaram ontem. Foram todos submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático", prossegue a nota.Um dos passageiros testou positivo para a presença do coronavírus. Ficará em casa, "em vigilância ativa, com contacto diário pela autoridade de saúde local".A RTP apurou que a capacidade dos voos estará praticamente preenchida. A Administração Interna adianta que esta operação de repatriamento.O primeiro-ministro reconheceu que, com esta pandemia, as contas do Estado não vão ser excedentárias no final do ano.Em entrevista à TVI, António Costa deixou claro que é impossível atravessar esta crise sem dor.António Costa mostra-se ainda convicto de que o SNS não chegará a um ponto de rutura.Na mesma entrevista, o governante afirma que já foram pagos à China 500 ventiladores e encomendados 280 mil testes rápidos.Portugal tem confirmadas 23 mortes associadas ao vírus da Covid-19, mais nove do que no domingo, e 2060 pessoas infetadas.Estão confirmadas nove mortes na região Norte, cinco na região Centro, oito na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.Das 2060 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (1859) está a recuperar em casa, 201 estão internadas, 47 das quais em unidades de Cuidados Intensivos.Havia ontem mais 460 casos (22,3 por cento) confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, do que no domingo.Desde 1 de janeiro existem 13.674 casos suspeitos, dos quais 1.402 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 10.212 casos em que os testes não confirmaram a infeção e 14 doentes que já recuperaram.Existem 11.842 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde (menos 720).A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 1007, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (737), da região Centro (238), do Algarve (42) e do Alentejo (cinco casos).Há nove casos na Madeira e 11 nos Açores. O boletim dá ainda conta de 11 casos de estrangeiros.Os dados da DGS indicam que há 44 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 26 de França, 20 de Itália, 11 da Suíça, 11 do Reino Unido, seis dos Países Baixos, cinco do Brasil, quatro da Áustria, três dos Emirados Árabes Unidos, três da Índia, dois da Alemanha, dois de Andorra, um da Bélgica, um da Alemanha e Áustria, um do Irão, um do Egito e outro da Dinamarca.Só existe informação sobre sintomas em 46 por cento dos casos confirmados. Nesses casos, 72 por cento têm tosse, 60 por cento dos doentes apresentam febre, 42 por cento dores musculares, 34 por cento cefaleias, 28 por cento fraqueza generalizada e 23 por cento dificuldade respiratória.Potugal está em estado de emergência desde as 0h00 de quinta-feira até às 23h59 de 2 de abril.