Covid-19. O que pode esperar a economia chinesa após o surto

, numa altura em que se deu a morte do então presidente chinês Mao Tsé-Tung, que liderava a República Popular desde a sua fundação em 1949, e do primeiro-ministro Zhou Enlai. No mesmo ano, o sismo de Tangshan matou cerca de 250 mil pessoas no país.Nessa altura, em que a economia chinesa contraiu 1,6 por cento, a China era a oitava maior economia do mundo. Hoje em dia está perto do primeiro lugar, sendo apenas ultrapassada pelos Estados Unidos.O gigante asiático tem conseguido superar os valores a cada ano, sendo que por 14 ocasiões essas escaladas foram superiores a dez por cento em relação aos períodos homólogos., como em 1989, com o massacre de Tiananmen, em 2008, com a crise financeira global, ou em 2018, com o início da guerra comercial com os Estados Unidos.Nos últimos dois anos, precisamente devido às tensões com os EUA, a economia chinesa tem regredido, mas muito lentamente. Em 2018 tinha aumentado 6,7 por cento e em 2019 desacelerou para 6,1 por cento, sendo que no último trimestre desse ano se fixou nos seis por cento.As previsões dos analistas para os primeiros três meses de 2020 apontam para entre -4,2 a -9 por cento e, para a economista Alicia García-Herrero, citada pelo, se esse número negativo se concretizar o Governo chinês estará “a transmitir a mensagem de que se esforçou e de que está a vencer a batalha” contra a Covid-19.

As prioridades do Governo chinês

A produção industrial na China, fundamental para manter o elevado nível de exportações, caiu em 13,5 por cento devido à pandemia. As vendas a retalho, que revelam o consumo interno, caíram 20,5 por cento. O investimento em ativos perdeu 24,5 por cento.Este impacto faz-se sentir em várias outras dimensões, entre as quais a do consumo da eletricidade, que caiu em 7,8 por cento. Já a taxa de desemprego na China passou de 5,2 para 6,2 por cento, o que se traduz emEstes números fizeram o Governo chinês alterar a sua lista de prioridades. Antes do surto, a China tinha-se proposto a acabar com aquela que considerava ser a pobreza extrema no país e a duplicar a dimensão da sua economia em relação a 2010.Na semana passada, porém, o jornal chinês, controlado pelo Partido Comunista, publicou um artigo no qual é renovado o compromisso de erradicar a pobreza extremas, mas que. Este adiamento poderá levar a que a China não corra riscos excessivos ao tentar reequilibrar a economia nacional., sublinhou o primeiro-ministro Li Keqiang, levando a crer que a redução do desemprego é outra das grandes prioridades, uma vez que está inevitavelmente ligada ao Produto Interno Bruto.Esta segunda-feira, a China disse mais uma vez não ter registado novos casos locais de infeção pelo novo coronavírus, apesar de ter detetado 39 casos importados. A crise pandémica nesse país parece, assim, estar finalmente a dar tréguas, passando Pequim a poder focar-se na recuperação daquele que foi um surto histórico que abala agora a Europa.