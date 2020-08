Covid-19. Peru ultrapassa meio milhão de casos

, após uma revisão efetuada pelas autoridades peruanas, em casos pendentes do resultado de análises laboratoriais.O governo anunciou o regresso do recolher obrigatório ao domingo, a partir de 16 de agosto, após um recorde de infeções registado nas 24 horas anteriores.O executivo proibiu igualmente as reuniões familiares com membros que não vivam na mesma casa, principal fonte de contágio com o novo coronavírus no país.O Peru iniciou o desconfinamento gradual em 1 de julho, após cem dias de quarentena.O número de casos tinha diminuído em meados de junho, mas voltou a aumentar desde o levantamento da quarentena em 18 dos 25 departamentos do país, incluindo a capital, Lima.Os restaurantes reabriram e os voos domésticos foram retomados, mas a flexibilização, destinada a reavivar a economia, levou a um ressurgimento de infeções, criando receios de sobrelotação hospitalar.

O país é o terceiro Estado latino-americano mais afetado pela doença, atrás do Brasil e do México.