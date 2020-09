Estudo aponta para eficácia de luz ultravioleta contra SARS-CoV-2

A investigação teve por base numa experiênciacom o objetivo de investigar a eficácia da luz ultravioleta na desinfeção de superfícies contaminadas pelo SARS-CoV-2, o vírus na origem da doença conhecida por Covid-19.A conclusão demonstra que,Os investigadores explicam que este comprimento de onda não é capaz de penetrar na camada externa do olho ou na pele do ser humano, o que os leva a garantir que esta luz ultravioleta não danificará as células vivas quando aplicada a uma pessoa.”, concluíram os responsáveis pelo estudo que foi publicado no American Journal of Infection Control a 4 de setembro.Os cientistas concluem, por isso, que, como quartos de hospitais.

A radiação ultravioleta pode ser classificada em três tipos, de acordo com o comprimento de onda: UV-A, UV-B e UV-C. A quase totalidade de radiação que atinge a superfície terrestre é UV-A. A radiação UV-B é parcialmente absorvida pela camada de ozono e a fração que chega à Terra é prejudicial para a pele. Já a radiação AV-C é totalmente absorvida pelo oxigénio e é a que possui o menor comprimento de onda.

O uso da radiação UV-C enquanto desinfetante não é novidade, sendo já utilizada para desinfetar superfícies, o ar e mesmo água. No entanto, este é o primeiro estudo a comprovar a eficácia da luz UV-C contra a Covid-19.Esta luz já foi objeto de estudo de outras investigações, contudo, os seus efeitos apenas foram analisados em relação a coronavírus sazonais que são estruturalmente semelhantes ao SARS-CoV-2, mas que não são a causa concreta da Covid-19., dado que a esta investigação apenas estudou a sua eficácia in vitro. “Nós não avaliamos esta tecnologia num ambiente do mundo real, como a superfície de um balcão”, reconhece o estudo.