Por "distúrbios". Jornalista chinesa que esteve em Wuhan condenada a prisão

Apple Daily, de Hong Kong. A jornalista agora condenada recusou dar-se como culpada, argumentando que as informações que publicou em plataformas chinesas e internacionais, como o Twitter ou o YouTube, não deveriam ter sido objeto de censura por parte das autoridades chinesas.



Zhang Zhan começou a reportar sobre o primeiro surto de Covid-19 em fevereiro deste ano. Em maio seria dada como desaparecida. Posteriormente soube-se que havia sido detida pela polícia de Xangai.



Em setembro, a estrutura Defensores dos Direitos Humanos na China denunciara que a Zhang Zhan havia sido detida por noticiar que os cidadãos de Wuhan teriam recebido alimentos estragados no decurso de 11 semanas de confinamento e obrigados a pagar pelos testes de despistagem do SARS-CoV-2.



Por sua vez, a Amnistia Internacional assinalou os trabalhos de Zhan sobre as detenções de outros jornalistas e casos de alegado assédio a familiares de vítimas do novo coronavírus.



Em fevereiro desapareceu também Chen Qiushi, jornalista independente que emitiu vídeos ao vivo de Wuhan e reportagens nas redes sociais. Li Zehua e Fang Bin, repórteres, foram igualmente detidos após cobrirem o surto em Wuhan.



De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, a China é o país que mais detém jornalistas à escala mundial.

Segundo os mais recentes dados da Comissão de Saúde da China, foram oficialmente identificados no país 21 casos de Covid-19 em 24 horas, dos quais seis por contágio local na província de Liaoning. Os demais são oriundos do exterior.



Em Pequim, onde nos últimos dois dias foram diagnosticados sete casos, não foram identificadas novas infeções.



Os 15 casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste), Pequim (norte), Tianjin (norte), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste), Guangdong (sudeste), Sichuan (sudoeste).



Nas últimas 24 horas 16 pessoas tiveram alta. O número de infeções ativas é agora de 339, incluindo cinco doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde não reportou novos casos mortais de Covid-19, pelo que o número permanece em 4634, o mesmo desde maio passado. Desde o início da pandemia, a China somou 86.976 infetados.



