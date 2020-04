Telescola arrancou para 850 mil alunos até ao 9.º ano

O projeto envolve 112 docentes de escolas públicas, duas privadas e da ciberescola.Esta manhã, o ministro da Educação esteve no estúdio da RTP onde são gravadas as aulas e afirmou que as famílias estão a aceitar bem a Telescola.

“O feedback é muito positivo. Temos recebido muito bom retorno. Muitas famílias em casa com os seus mais pequenos a acompanhar o #EstudoemCasa”, realçou Tiago Brandão Rodrigues.







“Ninguém estava preparado. Não havia aviso para este surto epidemiológico. E estamos a tentar dar a melhor resposta”, sublinhou.

Segundo o governante “o #EstudoemCasa, através da RTP Memória vem dar uma resposta aos alunos que não têm a possibilidade de ter meios telemáticos, acaba por complementar”.







A grelha horária está disponível em https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/ “Se tivéssemos desistido dos nossos alunos. Todo o sistema de ensino e aprendizagem estivesse parado, teríamos três meses até ao fim do ano letivo sem ensino e depois mais três meses de verão, sem essa realidade.O ministro da Educação reconheceu que “os dias de confinamento começam a ser muito longos”.”, salientou.Sobre a falta de interação entre professores e alunos, Tiago Brandão Rodrigues salientou que “as escolas estão a fazer um trabalho notável”.“Os nossos professores têm estado a interagir com os seus alunos. E sabemos que a cada dia que passa tudo vai correndo melhor”, enalteceu.Tiago Brandão Rodrigues elogiou o trabalho das escolas, da sociedade civil e das autarquias que estão a fazer chegar a alguns alunos o material (computadores e tablets).

“Cada vez são menos os alunos, principalmente no básico, que não tenham meios telemáticos”.







Com base em dados do INE de 2019 sobre famílias com filhos com menos de 15 anos que vivem em habitações sem acesso à Internet, os economistas Hugo Reis e Pedro Freitas concluíram que, só no ensino básico, haverá cerca de 50 mil alunos nesta situação.



Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados, por decisão do Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.