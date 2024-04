25 de Abril. Mosteiro em Baião expõe obras de 50 artistas que viveram revolução dos cravos

Em comunicado, a organização revela hoje que a exposição reúne "autores de referência da pintura portuguesa que marcaram o modernismo, neorrealismo e a arte contemporânea".

Com curadoria de Cabral Pinto, a exposição junta nomes como Cruzeiro Seixas, Graça Morais, Joana Vasconcelos, João Cutileiro, Julião Sarmento, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro, Marcelino Vespeira, Mário Césariny, Paula Rego e Vieira da Silva.

A mostra traça um percurso desde o Naturalismo até á arte contemporânea da atualidade, passando também pelo modernismo, "numa homenagem aos 50 anos do 25 de Abril e à sua contemporaneidade".

Citado no comunicado, Cabral Pinto salienta que mais do que uma homenagem ao 25 de Abril, a exposição "é uma mostra da forte repercussão que a revolução teve na cultura e na pintura portuguesa".

A exposição serve também de mote para "recordar as implicações negativas na vida e na obra de muitos autores" que, à época, não poderiam mostrar os seus trabalhos e que tiveram de abandonar o país, "nunca deixando de contribuir para que a revolução fosse uma realidade".

Os 50 trabalhos expostos integram coleções particulares ou institucionais e, em alguns casos, são "uma estreia junto do grande público".

Também citado no comunicado, o presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, destaca que o objetivo é permitir que quem visita o concelho do distrito do Porto "conheça obras de referencia e contacte com a história que nos marca como portugueses".

A exposição, que estreia sábado e permanece até 30 de setembro no Mosteiro de Ancede Centro Cultural, pode ser visitada diariamente entre as 10:00 e 18:00.

O bilhete tem um preço de cinco euros por pessoa.