Fica na Costa do Castelo, numa das colinas de Lisboa, junto às muralhas do Castelo de São Jorge, com vista sobre a cidade e o rio. É uma escola de circo.Trata-se, concretamente, de um projeto cultural, social e educativo que cruza a formação, a animação e a intervenção social através das artes e do espetáculo.

O próximo passo do Chapitô é chegar ao ensino superior, mas até lá quem quiser frequentar esta escola é só matricular-se. As inscrições já estão abertas.





Reportagem de Isabel Gonçalves.