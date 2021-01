45.500 anos. A representação animal mais antiga do mundo é um javali e está na Indonésia

O javali retratado nas paredes da caverna de Leang Tedongnge tem 136 centímetros de largura e 54 de altura.Na manifestação rupestre, o javali foi pintado com um pigmento ocre vermelho escuro.Os investigadores também encontraram duas impressões de mãos por cima do dorso do animal e mais outros dois suídeos selvagens preservados parcialmente.Adam Brumm, do Centro de Australiano de Investigação para Evolução Humana da Griffith University e um dos responsáveis pela equipa que fez a descoberta, afirmou que "esta manifestação artística é agora a mais antiga obra de arte representativa conhecida no mundo, tanto quanto sabemos". E acrescenta

AA Oktaviana. Imagens de alto contraste: os outros dois javalis na cena estão apenas parcialmente preservados

Maxime Aubert - EPA



A equipa de arqueólogos acredita que os artistas paleolíticos colocavam as mãos na parede e soprariam depois o pigmento colorido por cima para obterem o molde.Se nessas impressões ainda existir informação de ADN proveniente da saliva, os resultados das amostras podem contribuir para o conhecimento dos humanos da época., explicou Maxime Aubert, coautor do artigo científico publicado na revistaAubert sublinha que a relação desta descoberta com outras manifestações produzidas por humanos no território pode ajudar a interpretar a movimentações migratórias das comunidades de caçadores recoletores.Basran Burhan, investigador das grutas da região desde 2017, relembra quee foram contemporâneos dos animais da Idade do Gelo.A caverna de Leang Tedongnge está localizada num vale remoto na ilha de Sulawesi e é rodeada por penhascos calcários.É necessário caminhar durante uma hora e aproveitar a estação seca para aceder à gruta.Esta área fornece as primeiras evidências de assentamento humano na região.