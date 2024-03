Hoje às seis da tarde abrem-se as portas do Salão Ático para uma escuta comentada do álbum "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", de José Mário Branco, que conta com a presença vários músicos e especialistas.





Elementos que vão falar também sobre os fenómenos culturais que antecederam a Revolução dos Cravos.