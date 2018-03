50.ª edição da Moda Lisboa arranca hoje com debate e espetáculo que junta música e moda

Lusa08 Mar, 2018, 06:39 | Cultura

Na edição que começa hoje serão apresentadas as coleções para o próximo inverno de marcas e 'designers' de moda portugueses, ou radicados em Portugal, mas os desfiles, acessíveis apenas por convite, decorrem entre sexta-feira e domingo.

Apesar disso, haverá, à semelhança de edições anteriores, atividades abertas ao público, como as 'Fast Talks' (conversas rápidas sobre moda), que marcam às 18h00 de hoje o arranque da 50.ª edição da ModaLisboa.

No debate "sobre os desafios que se colocam à comunicação de moda contemporânea", que será moderado pela criativa Joana Barrios, participam a escritora parisiense Haydée Touitou, a 'fashion stylist' norte-americana Olive Duran, o escritor e curador britânico Paul Gorman e a apresentadora portuguesa Raquel Strada.

No âmbito da ModaLisboa, o Capitólio, no Parque Mayer, acolhe hoje à noite o espetáculo "Style Out Loud", definido como "uma nova experiência de estilo e música".

O "Style Out Loud" conta com atuações de Ana Matronic (dos Scissor Sisters), Kiddy Smile, D`Alva, Surma e Emmanuelle e os 'designers' de moda Carla Campos, Duarte, Luís Carvalho, Patrick de Pádua, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma "vão colaborar com os artistas para criar 'looks' inspirados nos seus estilos, música e presença no palco".

Os desfiles, que decorrem entre sexta-feira e domingo, irão dividir-se entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Estufa Fria, ambos situados no Parque Eduardo VII.

Na edição passada, que decorreu em outubro, sete dos 23 desfiles, geralmente acessíveis apenas por convite, foram abertos à população. Mas, desta vez, de acordo com a organização, isso não acontecerá em nenhum.

Nesta edição serão apresentadas coleções de, entre outros, Duarte, Aleksandar Protic, Awaytomars, Patrick de Pádua, Valentim Quaresma, Ricardo Preto, Luís Carvalho, Nuno Gama, Olga Noronha, David Ferreira, Filipe Faísca e Dino Alves.