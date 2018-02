Lusa02 Fev, 2018, 00:02 / atualizado em 02 Fev, 2018, 06:16 | Cultura

Este valor estabelece um novo recorde para pinturas do autor vendidas em leilão.

Presente no leilão, a agência Lusa não conseguiu confirmar se o Estado português é o comprador, apesar do interesse manifestado pelo Museu Nacional de Arte Antiga.

A licitação do quadro começou nos 100 mil euros, com uma oferta garantida, a compra foi feita por um anónimo, por telefone, depois de uma disputa entre três licitadores, todos ao telefone.

O quadro, que pertencia a um colecionador privado, tem 30,5 por 22 centímetros.

Em janeiro, o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, apresentou formalmente uma proposta à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) no sentido de a obra ser adquirida pelo Estado português, sustentando a sua relevância para o património nacional.

No documento enviado à DGPC, os responsaveis do museu apresentavam o leilão como uma "oportunidade rara".

Contactado pela agência Lusa há duas semanas, sobre uma possível aquisição, o Ministério da Cultura disse que a DGPC tinha recebido a proposta e estava a analisá-la, escusando-se a adiantar mais informações sobre a ida da obra a leilão avançada pelo jornal "Público".

De acordo com os dados presentes no catálogo da Sotheby`s, a posse do quadro remonta à família do colecionador suíço Heinz Kisters (1912-1977), que o vendeu ao antigo chanceler alemão Konrad Adenauer (1876-1967), e o adquiriu de novo, mais tarde, aos herdeiros do primeiro chefe de Governo da Alemanha Ocidental, chegando o quadro por herança ao atual dono.

O cadastro dá conta apenas de duas exposições públicas do quadro: a primeira em Estugarda, na Alemanha, em 1959, integrado numa mostra dedicada a antigos mestres, e, mais tarde, na exposição "Álvaro Pires de Évora: um pintor português na Itália do Quattrocento", do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, para a Lisboa 1994 -- Capital Europeia da Cultura, emprestado pelo seu proprietário.

Ainda segundo o catálogo da Sotheby`s, o quadro fez parte dos lotes do leilão da chamada "Coleção Konrad Adenauer", realizado pela Christie`s, em Londres, em junho de 1970, tendo ficado sem comprador.

Em Portugal, existe apenas um quadro de Álvaro Pires de Évora.