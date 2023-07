"A Fé e a Cultura: Jornadas Novas e Antigas" começa hoje

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, o músico Dino d'Santiago e a autora e declamadora Alice Neto de Sousa são alguns dos participantes na sessão.Este ciclo decorre até dia 6 de agosto, mobiliza instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que vai mostrar documentos "inseridos no Registo de Memória do Mundo" da UNESCO, e agrega iniciativas a estrear ou a decorrer, num contexto de religião e cultura, como a exposição "A Paz é Possível.





A Vigília da Capela do Rato e a contestação à Guerra Colonial", no Palácio da Independência, em Lisboa, o ciclo de “Cinema segundo Francisco", na Cinemateca Portuguesa, e encontros sobre livros, são outras iniciativas que atravessam um universo de preferências confessadas pelo Papa.