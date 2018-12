Partilhar o artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa Imprimir o artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa Enviar por email o artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa Aumentar a fonte do artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa Diminuir a fonte do artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa Ouvir o artigo "A noite antes da floresta" vai ser no Teatro da Politécnica em Lisboa

Tópicos:

Bernard, Estúdio, Graziela Azenha,