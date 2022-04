"A Noite" de José Saramago estreia hoje em Viana do Castelo

Estreia hoje no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, a peça "A Noite", de José Saramago. Faz parte das comemorações do centenário do nascimento do escritor. É a primeira peça teatral do autor, que escolheu para tema a noite de 24 para 25 de abril, na redação de um jornal de Lisboa, com revolução e censura em palco.