Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

É uma iniciativa do Museu do Aljube Resistência e Liberdade que faz o convite para se ir aos locais emblemáticos que fizeram o 25 de Abril. Este itinerário inicia-se no Largo da Boa Hora, segue para o Largo do Carmo, Largo da Misericórdia e termina na Rua António Maria Cardoso.