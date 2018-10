Academia Angolana de Letras contra ratificação do Acordo Ortográfico

Lusa10 Out, 2018, 16:39 | Cultura

A decisão foi apresentada pelo reitor da Universidade Independente de Angola e membro da AAL Filipe Zau, numa conferência de imprensa em que, pela primeira vez, a academia, criada oficialmente em setembro de 2016 e que conta com 43 membros, tomou uma posição pública sobre o Acordo Ortográfico, apresentado em 1990.

"Recomendamos a todos os Estados [membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP] e ao Estado angolano, que é necessário retificar para que se possa ratificar", disse à agência Lusa Filipe Zau.

Segundo o docente, a academia, que tem como patrono e ocupante da "cadeira número um" o primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, decidiu tomar posição após auscultar os membros.

"Não estamos contra o Acordo Ortográfico em sim, estamos contra este acordo", sublinhou.

No comunicado, a AAL apresenta um conjunto de razões para justificar a tomada de posição, destacando que, no âmbito dos pressupostos do Acordo Ortográfico de 1990, existe "um número elevado de exceções à regra" que, acrescenta-se, "não concorre para a unificação da grafia do idioma [português], não facilita a alfabetização e nem converge para a sua promoção e difusão" em Angola.

Por outro lado, a AAL lembra que o acordo "diverge, em determinados casos", de normas da Organização Internacional para a Padronização (ISSO) sobre o conceito ligado à ortografia, além de "não refletir" os princípios da UNESCO nem os da Academia Africana de Letras (ACALAN) sobre a "cooperação linguístico-cultural com vista à promoção do conhecimento enciclopédico e de paz".

"Face aos constrangimentos identificados e o facto de não ser possível a verificação científica dos postulados de todas as bases do AO, fator determinante para a garantia da sua utilização adequada, a AAL é desfavorável à ratificação por parte do Estado angolano", lê-se no documento.

A AAL sublinha que, tendo em conta a contribuição de étimos de Línguas Bantu na edificação do Português, o AO não considera a importância das línguas nacionais angolanas como fator de identidade nacional.

"A escrita de vocábulos, cujo étimos provenham de línguas bantu, deve ser feita em conformidade com as normas da ortografia dessas línguas, mesmo quando o texto está escrito em português", defende a AAL, entidade presidida pelo escritor Boaventura Cardoso e que tem Pepetela como presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A academia, sublinha-se no documento, constatou a necessidade de o AO ter de ser objeto de "ampla discussão" entre os vários Estados membros da CPLP, considerando "indispensável" que se estabeleça um "período determinado para a análise, discussão e concertação de ideias" à volta do assunto.

"Tem de se encontrar um denominador comum que permita harmonizar a aplicação do AO de 1990 em todo o espaço comunitário", refere a AAL, recomendando "maior investimento" dos Estados num "ensino de qualidade", quem em português, quer nas línguas nacionais, "como contribuição para a preservação" dos vários idiomas.

Na conferência de imprensa, o presidente da AAL, Boaventura Cardoso, lembrou que, em Angola, a língua portuguesa é a oficial e é falada "mais ou menos em todo o país", tendo-se tornado "materna" para grande parte dos angolanos, uma vez que 65% da população utiliza-a na comunicação diária, tal como revelou o último censo populacional de 2016.

Para Boaventura Cardoso, muitos dos problemas que se levantam e que constituem erros passam sobretudo pela ausência do AO de 1990 dos sons pré-nasais, duplos plurais e de respeito pelos radicais das palavras que emigram das línguas nacionais para o português.

"Impõe-se, pois, rever esta situação e, no nosso caso particular, rever a questão da escrita da toponímia angolana, reassumindo os `k`, `y` e `w` na grafia da Língua Portuguesa", sublinhou, exemplificando ainda com dois exemplos de sons pré-nasais.

"Ngola ou Gola. No primeiro caso, Ngola, trata-se do título do titular máximo do poder no contexto da língua nacional kimbundu. Sem o som pré-nasal, significa a parte superior de uma peça de vestuário. O mesmo se passa com Mfumu e Fumo: Mfumu significa ?chefe` nas várias hierarquias. Fumo significa o que de tal termo se conhece na Língua Portuguesa"., exemplificou.

Para Boaventura Cardoso, o AO de 1990 "trouxe mais problemas do que resolveu": "trouxe o iminente risco de uma deriva arriscada que pode levar à desvirtualização da Língua Portuguesa".

Dos nove países da CPLP, apenas quatro Estados ratificaram o acordo: Cabo Verde, Brasil, São Tomé e Príncipe e Portugal.