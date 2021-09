Academia Portuguesa de Cinema atribui hoje os prémios Sophia

Esta será a décima edição dos prémios Sophia, numa cerimónia que decorrerá hoje à noite no Casino Estoril (Cascais), e na qual serão reconhecidas as carreiras da atriz e encenadora Maria do Céu Guerra e do ator Sinde Filipe.

A liderar as nomeações está "Mosquito", filme de ficção inspirado numa história verídica do avô do realizador João Nuno Pinto, passada em África, durante a Primeira Guerra Mundial.

"Mosquito" está nomeado, por exemplo, para Melhor Filme, Realização, Ator Principal, para João Nunes Monteiro, e Ator Secundário, a título póstumo para Filipe Duarte.

Com dez nomeações surge "Ordem Moral", de Mário Barroso, protagonizado por Maria de Medeiros.

Para o Sophia de Melhor Filme, além de "Mosquito" e "Ordem Moral", competem "Listen", de Ana Rocha de Sousa, e "O ano da morte de Ricardo Reis", de João Botelho.

Para Melhor Realização concorrem Ana Rocha de Sousa, João Botelho, João Nuno Pinto e o luso-suíço Basil da Cunha, com o filme "O fim do mundo".

Na categoria de Melhor Série ou Telefilme estão nomeadas "A espia" e "Crónica dos bons malandros", ambas com realização de Jorge Paixão da Costa, "Esperança", de Pedro Varela, e "Terra Nova", de Joaquim Leitão.

Segundo a Academia Portuguesa de Cinema, este ano é atribuído, pela primeira vez, um prémio Sophia de Melhor Filme Europeu, que será escolhido "por um colégio de críticos e jornalistas de cinema".

A cerimónia dos Sophia será transmitida na RTP2.