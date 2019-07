Acervo de Francisco Melo e Jorge Gigante doado à Casa da Arquitetura de Matosinhos

Lusa10 Jul, 2019, 16:28 | Cultura

Abrangendo a atividade desenvolvida por ambos desde o final da década de 1950 até ao início dos anos 90 do século passado, o acervo integra trabalhos de diversas tipologias, nas áreas de urbanismo (22) habitação unifamiliar (21), serviços/comércio (19), habitação coletiva (15), equipamento (15), indústria (oito), hotelaria (cinco) e também centrais telefónicas (31), refere a nota de imprensa.

Francisco Melo e Jorge Gigante constituíram gabinete conjunto, no Porto, em 1956, tendo desenvolvido a sua atividade em torno do urbanismo e da arquitetura, acrescenta o documento, destacando as centrais telefónicas projetadas e construídas para os antigos Telefones de Lisboa e Porto, que em 1968 tomou o lugar da sua antecessora, a Anglo-Portuguese Telephone Company.

"Obras de grande exigência técnica e construtiva, [as centrais telefónicas] são o laboratório de experimentação de muitas soluções que virão a ser aplicadas noutras obras da sua autoria", destaca a Casa da Arquitetura.

A habitação unifamiliar e coletiva, em particular a habitação social e cooperativa, é outra das áreas de concentração de maior número de trabalhos do gabinete, sendo de destacar as cooperativas de Mafamude, em Vila Nova de Gaia, e Cohaemato, em Matosinhos, lê-se ainda na comunicação.

Na década de 1990, "projetaram e construíram a ampliação do Centro Social da Sé do Porto, junto às escadas dos Guindais, (...) uma marca contemporânea na arquitetura da cidade medieval", salienta a nota informativa.

O seu gabinete foi, também, durante anos, local de formação de muitas gerações de arquitetos que lá trabalharam por períodos mais ou menos prolongados: Manuel Correia Fernandes, José Quintão, Domingos Tavares, Manuel Mendes, José Manuel Gigante, Pedro Mendo, Conceição Melo, João Álvaro Rocha usufruíram desta escola prática e dos conhecimentos e capacidade pedagógica desta dupla de arquitetos, sublinha a Casa da Arquitetura.

O contrato de doação vai ser assinado na quinta-feira, às 17:00, no arquivo da Casa da Arquitetura por Francisco Melo, pelos herdeiros de Jorge Gigante e pelo diretor executivo da instituição, Nuno Sampaio.

A Casa da Arquitetura, criada em 2017, em Matosinhos, é uma entidade sem fins lucrativos que tem vindo a afirmar-se no universo da criação e programação de conteúdos para a divulgação nacional e internacional da arquitetura junto da sociedade, refere a nota de imprensa.