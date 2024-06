Adélia Prado é Prémio Camões 2024

A obra poética de Adélia Prado está entre as mais relevantes no Brasil. É considerada a maior poetisa viva do país e uma das maiores de sempre.De acordo com o júri do Prémio Camões, Adélia Prado é autora de uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas, com destaque para a produção poética.O poeta Carlos Drummond de Andrade deu a conhecer e escreveu crónicas sobre o trabalho de Adélia Prado, que considerava fenomenal.O júri sublinha também também que Adélia Prado é uma voz inconfundível na literatura de Língua Portuguesa.





A intenção do prémio é homenagear um autor ou autora "que, pela sua obra, tenha contribuído para o engrandecimento e projeção da literatura em português", refere o protocolo.



O júri desta edição desta 36ª edição do Prémio Camões foi constituído pelos professores universitários Clara Rocha (Portugal), Isabel Cristina Mateus (Portugal), Francisco Noa (Moçambique), Cleber Ribas de Almeida (Brasil), Deonísio da Silva (Brasil) e Dionísio Bahule (Moçambique).



O Prémio Camões, que em 2023 distinguiu o escritor e tradutor português João Barrento, tem o valor monetário de 100.000 euros.











c/ Lusa