Agustina. "Era descuidada, desassossegada e com um sentido de humor extraordinário"

Esta noite, no Telejornal, recordaram a mulher que as marcou, para alé da escritora.



Para Inês Pedrosa, é mesmo através dos livros que se pode conhecer a mulher "singular, múltipla e una", que era Augustina.



Com destaque para o "humor", que era uma "característica dela, fundamental" e que muitas vezes não é referida.



"Era descuidada, desassossegada e com um sentido de humor extraordinário", "e com um sentido de ajuda aos outros também muito forte", acrescenta Inês Pedrosa.



Maria João Seixas, ex-diretora da Cinemateca, lembra uma mulher que "não tinha balizas, inclassificável, de uma liberdade fértil, incansável".



Agustina também tinha uma capacidade de "radiografar" os outros através das suas vidas e era "muito coquette", afirma Maria João.



"guiava-se mais pelo carácter das pessoas do que pela ideologia", concordam ambas as convidadas de João Adelino Faria, recusando classificar Agustina Bessa-Luís como de direita ou de esquerda.



"Gostava muito do fenómeno político" e, se não fosse escritora, disse, seria uma boa primeira ministra, recordam.