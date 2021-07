Ai Weiwei leva a Serralves a escultura Pequi Vinagreiro, com mais de 30 metros de altura

O Brasil e a Europa estão na lupa do artista, que tem uma mensagem importante para dar ao mundo: a humanidade deve aprender a coexistir com a natureza. A exposição "entrelaçar: mitos e figuras humanas" ergue-se no centro dos jardins de Serralves onde foi "plantada" uma árvore gigante, feita de ferro, como símbolo da devastação do meio ambiente natural. A exposição vai estar em Serralves durante pelo menos um ano e além da escultura com mais de 30 metros, Pequi vinagreiro, há ainda uma outra mais pequena a representar uma raíz. A reportagem é da Cláudia Aguiar Rodrigues.