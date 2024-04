“Ainda temos o amanhã” abre Festa do Cinema Italiano

Entre os convidados da festa estão a atriz e realizadora Jasmine Trinca para apresentar “La Nouvelle Femme”, de Léa Todorov, e o ator Riccardo Scamarcio, por conta do filme “A sombra de Caravaggio”, de Michele Placido. O filme "Comandante", de Eduardo de Angelis, que abriu em 2023 o Festival de Veneza, faz igualmente parte das escolhas.A Festa do Cinema Italiano também se associa aos 50 anos da Revolução, assinalando um outro 25 de abril, aquele que em Itália marca o fim da ocupação nazi, em 1945, através de um ciclo a decorrer na Cinemateca Portuguesa.A 17.ª Festa do Cinema Italiano termina em Lisboa no dia 21, com o filme “Confidenza”, de Daniele Luchetti.