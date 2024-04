Almoço Literário reúne dezenas de escritores e artistas em Montemor-o-Velho

Tendo em conta o aumento das adesões a este evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa (05 de maio), com quase uma centena de pessoas inscritas, a organização teve necessidade de alargar o programa, que começa às 12:30 e se prolonga pela noite.

"Os autores e o público que assim o desejarem serão convidados para uma tertúlia de caráter intimista no hotel Abade João, às 21:30, em que, entre outras coisas, se irão contar histórias, declamar poesia, falar de livros e de arte", disse à agência Lusa Lurdes Breda, dinamizadora da iniciativa.

O Almoço Literário, na Quinta do Taipal, "é um evento informal, cujo principal objetivo é proporcionar o convívio entre as diferentes áreas culturais" dos países onde se fala a língua de Camões.

"A descentralização da cultura é igualmente importante", sublinhou a escritora, nascida no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, e que é autora de 32 obras e coautora de 12, editadas em Portugal, Brasil e Moçambique.

Os livros de Lurdes Breda destinam-se a diferentes públicos, sendo mais conhecida pela literatura para crianças e jovens.

"Este é um evento de todos e para todos, numa celebração da língua portuguesa, da literatura e das artes, mas também uma festa aberta aos povos e culturas que se abrigam no abraço de uma língua de séculos", salientou.

Além do almoço, o programa inclui um intercâmbio cultural entre todos os participantes, até cerca das 18:30, com momentos de guitarra portuguesa por Manuel Ribeiro, uma mostra de livros dos autores presentes e uma sessão de autógrafos.

"Pretende-se o encontro das diversas áreas artísticas e, de igual forma, das diferentes culturas de língua portuguesa, mas também de todas as outras culturas e povos do mundo", reiterou à Lusa Lurdes Breda, ao realçar a importância da língua do Nobel José Saramago enquanto "ponte para a interculturalidade e o respeito pela diversidade".

Outros objetivos são "o contacto entre a diversidade de autores, a divulgação do respetivo trabalho, a fusão entre diferentes áreas artísticas, a possibilidade de parcerias e trabalhos conjuntos, a descentralização e a democratização de ações culturais, a inclusão e a promoção da escrita e da leitura para uma melhor literacia".

Os autores e artistas presentes são oriundos de Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Angola e Estados Unidos da América.

Participam ainda no evento Olga Cândido e Natália Ricardo, em representação do Plano Nacional de Leitura (PNL), e Helena Duque, coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares de Coimbra.