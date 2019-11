Alto Minho a Ler. Projeto incentiva a leitura como estratégia de combate ao insucesso escolar

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho está a desenvolver um projeto inovador de combate ao insucesso escolar. Envolve a rede de bibliotecas públicas e as escolas do distrito de Viana do Castelo. Os alunos da escola de Darque sussurraram poesia pelas ruas da Vila.