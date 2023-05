"Anatomia de uma queda" vence Palma de Ouro do Festival de Cannes

Foto: Yara Nardi - Reuters

O filme "Anatomia de uma Queda" é o grande vencedor do Festival de Cinema de Cannes. A realizadora, a francesa Justine Triet, fez do discurso de vitória uma declaração política contra a reforma das pensões do governo de Macron.