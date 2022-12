AR saúda escolha de Évora para Capital Europeia da Cultura em 2027

"A escolha, realizada pela primeira vez através de concurso, foi anunciada no dia 07 de dezembro por um painel de peritos internacionais, num processo que revelou uma grande motivação das cidades portuguesas para valorizarem o território através da cultura", sustentou o voto de saudação apresentado pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva.

O presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, estava presente nas galerias no momento da votação.

É a quarta vez que uma cidade portuguesa "recebe esta distinção", assinala-se no voto, depois de Lisboa, em 1994, o Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.

Évora vai ter uma dotação financeira de 29 milhões de euros provenientes de fundos nacionais e europeus.

"Identificado com a cultura, riqueza natural e humana e património do Alentejo, afirmando confiança no futuro desta região, o programa de `Évora 2027` assenta em três vertentes principais: herança cultural, intangibilidade e biodiversidade", explicitou o diploma aprovado.

A escolha da cidade alentejana que dá nome àquele distrito "engrandece a região do Alentejo, assim como todo o país" e vai evidenciar "desafios fundamentais que a sociedade partilha enquanto coletivo, como as alterações climáticas ou as migrações forçadas".

O projeto a concretizar daqui a cinco anos "representa uma grande aposta na riqueza do setor cultural e criativo local, permitindo construir pontes com outras áreas da sociedade, com o resto do país e com a Europa".