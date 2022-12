Arqueologia conta a história de Almada

Foto: Luís Filipe Catarino - Câmara Municipal de Almada

As escavações arqueológicas regressaram à Quinta do Almaraz, situada em Almada Velha. As estruturas habitacionais e defensivas, deste povoado da Idade do Ferro, têm uma forte influência fenícia. Este sitio arqueológico, classificado de Interesse Público, já permite visitas guiadas. Mas o concelho de Almada é um local com vários achados arqueológicos, como é o caso, em Cacilhas, das salgas romanas. Há muito para ver e o Museu Covas de Pão pode ser o ponto de partida.