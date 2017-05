Partilhar o artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque Imprimir o artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque Enviar por email o artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque Aumentar a fonte do artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque Diminuir a fonte do artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque Ouvir o artigo Arqueólogo de Coimbra participa em projeto do British Museum no Iraque

Tópicos:

British Museum Iraque, ISIS [autoproclamado, Iraque, Kani Shaie, Pensilvânia,