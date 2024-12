Arte Equestre Portuguesa, Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, fundada em 1979, é considerada a embaixadora desta arte de cavalaria portuguesa.



Tendo em conta a importância deste património imaterial na promoção da cultura portuguesa e na sua identidade, a Antena1 foi à Calçada da Ajuda, na zona de Belém, em Lisboa, acompanhar os preparativos e a Gala mensal da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que mostra os exercícios e coreografias desta arte única no mundo que acaba de ser reconhecida pela UNESCO. Tem por base o Cavalo Lusitano, que se julga ter sido o primeiro cavalo de sela do mundo.



