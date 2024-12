Cavalos param trânsito para chegar ao picadeiro. Uma manhã na escola que enaltece a arte equestre

Quem entra na Escola Portuguesa de Arte Equestre, em Lisboa, parece que viaja no tempo: os cavaleiros vestem casacas e coletes de cor(cor de vinho tinto) e os cavalos usam acessórios inspirados no passado.Depois das 8 horas, os cavalos saem das boxes e são cuidados, enquanto os cavaleiros se preparam para levá-los ao picadeiro de aquecimento ou ao picadeiro principal, do outro lado da estrada da Calçada da Ajuda.E por aí andam a trote e a galope, fazem vários exercícios que testam a destreza dos cavalos, enquanto no centro estão dois pilões - dois postes com bandeiras.No picadeiro com o nome Henrique Calado, são feitos espetáculos onde se juntam mais de 280 pessoas nos lugares sentados. O Mestre Picador Chefe João Pedro Rodrigues sublinha que estas tradições continuam se houver quem as conheça., explica, apontando como exemplos que este ano já tiveram trêse que no próximo ano vão prosseguir com mais quatro.