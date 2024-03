Artista Kusama expõe mais de 160 obras pinturas e desenhos em Serralves

Pela primeira vez a japonesa que já conta com mais de 90 anos vai estar com uma exposição em Serralves que percorre a história de uma carreira que começou no final da segunda guerra mundial.

De 1945 até hoje é o nome de uma retrospetiva que inaugura, em Serralves, e que vai abrir as portas à cor, à dimensão, à imagem, à conectividade e a uma vida onde a arte sempre serviu de salvação.