Partilhar o artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá Imprimir o artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá Enviar por email o artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá Aumentar a fonte do artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá Diminuir a fonte do artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá Ouvir o artigo Artista portuguesa Grada Kilomba apresenta "Secrets to Tell" no Canadá

Tópicos:

Canadá, Grada Kilomba, Power Plant Contemporary Art Gallery, Tell Canadá,