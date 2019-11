Artistas recordam José Mário Branco

Chegou do exílio para abraçar os seus e com eles dar forma ao pensamento livre pela arte.Para David Ferreira, "o Zé Mário era letrista, era compositor, era cantor era arranjador, era produtor". Janita Salomé considera que %u201Ca obra do José Mário Branco há-de ficar, há-de haver um cantinho onde ela fique porque além de extensa é intensa e de uma qualidade insuperável".Português, pequeno burguês de origem, filho de professores primários. Artista de variedades, compositor popular, aprendiz de feiticeiro. Faltava-lhe um dente - José Mário descrevia-se assim.

DR





Segundo Luís Represas, "esse exemplo de coerência em relação àquilo que ele pensava não só como músico mas também como cidadão, esse lado de coerência inabalável é algo que me é muito caro".Kátia Guerreiro considera José Mário Branco "um homem de um humanismo inacreditável. Quando ele conhecia alguém tentava conhecer aquela pessoa por inteiro".Janita Salomé lembra "um homem generoso, rigoroso". E acrescenta: "Tive o privilégio de trabalhar com ele em estúdio. Sinto-me honrado em dizer que fui produzido por ele".José Mario Branco, 77 anos, do Porto, para sempre muito mais vivo que morto, no cantar e no resto.